Efteling

Efteling presenteert duistere walkthrough-video door het Huyverwoud

Vandaag, 13.37 uur

VIDEO Hoe is het om 's nachts in de Efteling door een verlaten Huyverwoud te dwalen? Op YouTube verscheen een ruim zeven minuten durende walkthrough-video die volledig in het teken staat van het griezelgebied rond de attractie Danse Macabre. "Zodat je ook thuis de mysterieuze sfeer kunt ervaren die hier hangt", laat de Efteling weten.

We zien achtereenvolgens taverne In den Swarte Kat, de personages uit Dr. Charlatans Cabaret Macabre, toiletgebouw De Laetste Hoop, de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel, horecapunt 't Koetshuys, het Kabinet der Vermisten, Broeder Gijs en de wachtrij met de Kruysgang, de Kruydentuyn, het Kerkhof en de houten brug richting de attractie.

Ondertussen wordt gebruikgemaakt van bijbehorende muziek en duistere geluidseffecten. "Of je nu benieuwd bent naar de duisternis, de geheimen van de Charlatans of de spanning wil opzoeken, dan mag je dit niet missen", valt te lezen in de beschrijving. Danse Macabre ging een jaar geleden open, als de vervanger van het Spookslot uit 1978.



