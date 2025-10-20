Parc Astérix Paris

Eerste beelden: dit wordt de nieuwe multi dimension coaster van Parc Astérix

VIDEO Parc Astérix gaat een spectaculaire overdekte achtbaan bouwen vol bijzondere elementen. In het nieuwe Londense themagebied Londinium opent in 2028 een multi dimension coaster van de Liechtensteinse fabrikant Intamin. Tijdens een persconferentie werden afgelopen weekend voor het eerst beelden van de toekomstige attractie getoond.

Aanwezige fans krijgen een 3D-simulatie van een deel van de rit te zien, inclusief de beoogde thematiek. We zien onder meer een metrostelsel en Londense bouwwerken in de stijl van de Asterix-stripverhalen. De 800 meter lange baan bevat niet alleen meerdere lanceringen, maar ook speciale effecten.

Voorbeelden zijn een draaiplatform, een doodlopende spike en een wissel. Treinen bestaan uit twee individuele bakjes, die gecontroleerd kunnen draaien. Elk karretje heeft drie rijen voor vier personen. De theoretische capaciteit bedraagt 1110 personen per uur. Het Franse pretpark rekent op een minimumlengte van 100 centimeter.



Harry Potter

Men koos voor een achtbaan vergelijkbaar met Uncharted: El Enigma de Penitence in het Spaanse pretpark PortAventura Park, die eveneens afkomstig is van Intamin. Parc Astérix liet zich ook inspireren door Harry Potter and the Escape from Gringotts in het Amerikaanse Universal Studios Florida, een combinatie van een coaster en een darkride.



Londinium is een volledig nieuw gebied, waar ook een interactieve darkride, een restaurant, een bar en een speelgebied gerealiseerd worden. Tot die tijd zit het park niet stil: in 2026 wordt het Egyptische themadeel vernieuwd, in 2027 volgt een uitbreiding van de Griekse themazone. In totaal investeren de Fransen de komende vijf jaar 250 miljoen euro in toevoegingen en opknapbeurten.