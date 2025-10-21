Hansa-Park

Duits attractiepark deelt ontwerp van achtbaan met zes lanceringen: opening in 2026

FOTO'S Het Duitse attractiepark Hansa-Park opent in 2026 een nieuwe achtbaan met maar liefst zes lanceringen: de Cornwall Coaster. Het project werd in maart officieel aangekondigd, maar sindsdien bleef het stil. Nu deelt het pretpark een nieuw concept, waarop de trein en het parcours zichtbaar zijn.

We zien een zwarte rail in een rotsachtig landschap met een stenen gebouw. Het voorste karretje wordt vormgegeven als een locomotiefje. "Dit ontwerp geeft ons een voorproefje van hoe het zal zijn als de Cornwall Coaster in actie is", aldus Hansa-Park. Tegelijkertijd verschenen foto's van de bouwplaats, waar gewerkt wordt aan het stationsgebouw.

De nieuwe familieachtbaan van de Duitse fabrikant Gerstlauer wordt 18 meter hoog en 570 meter lang, maar dankzij een wissel leggen passagiers hetzelfde baandeel meerdere keren af. Een rit bestaat uit drie voorwaartse en drie achterwaartse lanceringen, met een topsnelheid van 50 kilometer per uur.



Stilzwijgen

De Cornwall Coaster verrijst in parkdeel Bezauberndes Britannien. In de buurt wordt ook al een tijdje gebouwd aan een andere mysterieuze attractie, in een gebouw dat 60 meter lang, 40 meter breed en 19 meter hoog is: het Palacio de Braga. Daarover hult het park zich nog in stilzwijgen.







