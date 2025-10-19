Efteling

Toch een beetje Efteling-Halloween: Jokie uit Carnaval Festival ziet spoken

VIDEO De Efteling wil met Halloween niks te maken hebben, maar een Efteling-serie heeft nu wel een halloweenspecial. Het kinderprogramma Jokie en Jet in de Efteling, te zien op Videoland en YouTube, draait deze maand om spoken. In de aflevering komt Carnaval Festival-mascotte Jokie plotseling twee spoken tegen in het Sprookjesbos.

Dat gaat gepaard met de muziek van spookspektakel Danse Macabre. Jokie en de paarse vogel Jet schrikken zich een hoedje, totdat blijkt dat de spoken in werkelijkheid de kwajongens Max en Moritz zijn, gehuld in witte lakens. "Het lijkt wel Halloween!", staat in de beschrijving.

Kijkers zien hoe Jokie en Jet tijdens een bezoek aan het Kabouterdorp een plannetje bedenken om de twee brutale broertjes zélf te laten schrikken. Carnaval Festival-gastheer Jokie heeft sinds 2012 zijn eigen tv-serie en souvenirlijn. Sinds 2024 spelen afleveringen van de tv-show zich niet af op verschillende plekken in de wereld, maar ín het pretpark.



Griezelfeest

De Efteling is één van de weinige grote attractieparken in Europa zonder een eigen halloweenviering. De huidige directie ziet geen aanleiding voor spookachtige activiteiten in het najaar. Hoewel men met attracties als Danse Macabre en eerdere initiatieven als de Spooknacht laat zien dat duistere belevingen ook op een sprookjesachtige manier kunnen werken, weigert men het griezelfeest te omarmen.