Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Marketingcampagne voor Europa-Park-film reikt tot aan Slagharen

Vandaag, 19.18 uurBeeld: @LeeuwisRyan e.a.

FOTO'S Reclameborden voor de bioscoopfilm van Europa-Park duiken op bij steeds meer Nederlandse toeristische attracties. Nadat eerder al borden werden neergezet bij de Efteling en Toverland, zijn nu ook posters verschenen bij de ingangen van Attractie- en Vakantiepark Slagharen en Safaripark Beekse Bergen.

Het gaat niet om officiële reclameplekken: marketeers zijn op eigen houtje een guerrilla-actie gestart. Ze bevestigden zonder toestemming kartonnen borden aan lantaarnpalen. Veel parken halen de reclameobjecten dan ook snel weer weg. Dat gebeurde afgelopen week al in Toverland.

Het bevestigen van reclames aan lantaarnpalen is in Nederland in principe verboden. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de meeste gemeenten mag er zonder vergunning geen reclame worden bevestigd aan openbare objecten. Wie dat toch doet, riskeert een boete of het weghalen van de borden op kosten van de overtreder.

Racewedstrijd
Grand Prix of Europe draait sinds woensdag 8 oktober in 98 Nederlandse zalen. In de eerste week bracht de film 106.247 euro op, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie NVPI. Het verhaal gaat over een racewedstrijd met de mascottes van het Duitse attractiepark Europa-Park.



Meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be