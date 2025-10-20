Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Marketingcampagne voor Europa-Park-film reikt tot aan Slagharen

FOTO'S Reclameborden voor de bioscoopfilm van Europa-Park duiken op bij steeds meer Nederlandse toeristische attracties. Nadat eerder al borden werden neergezet bij de Efteling en Toverland, zijn nu ook posters verschenen bij de ingangen van Attractie- en Vakantiepark Slagharen en Safaripark Beekse Bergen.

Het gaat niet om officiële reclameplekken: marketeers zijn op eigen houtje een guerrilla-actie gestart. Ze bevestigden zonder toestemming kartonnen borden aan lantaarnpalen. Veel parken halen de reclameobjecten dan ook snel weer weg. Dat gebeurde afgelopen week al in Toverland.

Het bevestigen van reclames aan lantaarnpalen is in Nederland in principe verboden. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de meeste gemeenten mag er zonder vergunning geen reclame worden bevestigd aan openbare objecten. Wie dat toch doet, riskeert een boete of het weghalen van de borden op kosten van de overtreder.



Racewedstrijd

Grand Prix of Europe draait sinds woensdag 8 oktober in 98 Nederlandse zalen. In de eerste week bracht de film 106.247 euro op, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie NVPI. Het verhaal gaat over een racewedstrijd met de mascottes van het Duitse attractiepark Europa-Park.







