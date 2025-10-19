Efteling

Tv-show De Slimste Mens rakelt Efteling-rel rond borsten Doornroosje op

VIDEO De media raakten er vorig jaar niet over uitgepraat: Efteling-bewoner Doornroosje had bij een onderhoudsbeurt een borstvergroting ondergaan. Het opmerkelijke nieuws haalde de internationale pers én de oudejaarsconference van 2024. Gisteravond werd het relletje opgerakeld tijdens de finale van de populaire spelshow De Slimste Mens.

In het NPO-programma waren cabaretier Thomas van Luyn, neurobioloog Brankele Frank en D66-partijleider Rob Jetten te gast. 1,8 miljoen kijkers zagen hoe presentator Herman van der Zandt het drietal vroeg naar het sprookjesfiguur in kwestie. Jetten gokte Sneeuwwitje en Van Luyn dacht aan Assepoester, waarna Frank het juiste antwoord gaf.

Paulien Cornelisse stipte aan dat de boezem van de meeste vrouwen juist inzakt bij het liggen. "Bij haar niet." Ze begon ook over de tweeledige verklaring die de Efteling gaf voor de opvallende wijziging: de borstpartij moet het ademmechanisme verbloemen én men wilde trouwer blijven aan de originele schetsen van Anton Pieck uit de jaren vijftig.



Niet verweren

"En ik denk ook ergens: dat moet haast wel waar zijn", aldus Cornelisse. "Want het alternatief is dat iemand heeft gedacht: hé, we hebben hier een slapende vrouw die zich niet kan verweren, dat moet geiler." Daarmee kreeg het jurylid de lachers op haar hand. "In die wereld wil ik niet leven."