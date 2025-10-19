Walibi Holland

Personeelstekort Walibi Holland nog niet opgelost: nieuwe achtbaan pas om 12.00 uur open

Het structurele personeelstekort van Walibi Holland is nog steeds niet onder controle. Vanwege een gebrek aan voldoende werknemers houdt het pretpark de nieuwste attractie YoY 's ochtends twee uur lang gesloten. Als de poorten om 10.00 uur opengaan, kunnen bezoekers nog geen ritje maken in de dubbele single-rail coaster.

YoY is pas vanaf 12.00 uur operationeel. Het gebied wordt tot die tijd afgesloten met dranghekken. Walibi is wel transparant over de aanleiding: op een klapbord wordt de reden vermeld. "YoY opent om 12.00 uur vanwege personeelstekorten", luidt de boodschap. "Onze excuses voor het ongemak." Daaronder is een Engelse vertaling te lezen.

Walibi investeerde circa 18 miljoen euro in de uitbreiding met YoY. Des te pijnlijker is het dat er geen personeel is om de uitbreiding dagelijks op tijd te openen. Ook elders in het park blijven attracties buiten gebruik omwille van personeelstekorten. Zo zijn draaiend huis Merlin's Magic Castle en waterbaan Crazy River ook niet vóór 12.00 uur open.



El Rio Grande

Daarnaast houdt men botsauto's Tequila Taxi's en theekopjesmolen Pavillon de Thé dicht. Op de Walibi-website valt verder te lezen dat watergevecht Splash Battle, wildwaterbaan El Rio Grande, de Skydiver en treinbaan Walibi Express tijdens de halloweenperiode gesloten zijn. Verder vindt er al maanden groot onderhoud plaats bij de attracties Blast en Los Sombreros.



