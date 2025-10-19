Bobbejaanland

Video toont animatronic uit nieuw Bobbejaanland-spookhuis: angstaanjagende hond

VIDEO Een video laat zien hoe een griezelig figuur in het nieuwe spookhuis Paranormal Activity: Next of Kin in Bobbejaanland tot leven kwam. Kort na binnenkomst in het haunted house worden bezoekers de stuipen op het lijf gejaagd door een agressieve hond. De mechanische viervoeter werd ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Parrot Theming van Patrick van Meijl.

De animatronic - een volledig pneumatisch aangedreven figuur met een elektrisch gestuurde staart - is speciaal op maat gebouwd voor het Vlaamse pretpark. Dat gebeurde in opdracht van de firma Dreamagine Creations. Via een Weigl-showcontrolsysteem beweegt het beest precies synchroon met de geluiden en lichteffecten in de scène waarin het opduikt.

Van Meijl spreekt op LinkedIn over "echt een leuke klus" waarbij allerlei disciplines uit de kast gehaald werden: 3D-modelleren, engineering, lassen, frezen, pneumatiek, polyester, vacht en schilderwerk. "Weer een project waarbij ik eraan herinnerd werd waarom ik het zo leuk vind om animatronics te maken."



Duister randje

Dreamagine noemt het op social media een "schepsel met een duister randje", passend bij de beklemmende sfeer van de horrorattractie. Het bedrijf werkte eerder voor onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Drievliet.



Next of Kin, gebaseerd op de gelijknamige film van Paramount Pictures, is het grootste spookhuis uit de geschiedenis van Bobbejaanland. De beleving beslaat 520 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen met veertien acteurs en zeventien verschillende scènes. Een kijkje nemen kost 14 euro.