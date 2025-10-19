Welkom!
Kermis

Vier gewonden bij ongeluk met kermisattractie in Spanje: gondel breekt af tijdens rit

Gisteren, 21.03 uur

In de Spaanse stad Leganés zijn zaterdagavond vier mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een kermisattractie. Tijdens de festiviteiten van San Nicasio kwam bij de attractie Mega Mexicano een gondel los terwijl het apparaat in beweging was. De attractie werd direct stilgezet en afgezet met politielint.

Volgens lokale media zaten twee jongeren en een meisje in het losgeraakte onderdeel. Een omstander sprong het platform op om te helpen, maar raakte daarbij zelf gewond. Alle vier de slachtoffers zijn overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis.

Hun verwondingen blijken niet ernstig. Hulpdiensten, waaronder de lokale politie en burgerbescherming, waren binnen een minuut ter plaatse om de inzittenden te bevrijden.

Verzegeld
De attractie is door de politie verzegeld voor onderzoek. De gemeente Leganés laat weten dat Mega Mexicano wel over de juiste vergunningen en keuringspapieren beschikte. Tot duidelijk is wat er precies misging, blijft de attractie gesloten.

