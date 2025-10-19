Twycross Zoo

Video: dierenactivist bekladt entreebord van dierentuin met graffiti

VIDEO Bij de ingang van een dierentuin in Engeland is een groot bord beklad met activistische leuzen. In een video van ruim een minuut is te zien hoe een persoon met capuchon het logo van de Twycross Zoo overspuit met oranje en rode verf. Er verschijnt onder meer de tekst "EMPTY THE CAGES". Een ander filmt de actie.

Op het asfalt ervoor komt "ZOO = PRISON" te staan. De video, die op donderdag 16 oktober online werd geplaatst, is afkomstig van een YouTube-account dat wordt gebruikt door dierenactivisten. In de begeleidende tekst claimt een anonieme groep verantwoordelijk te zijn voor het vandalisme, "ter nagedachtenis aan Waka". Wie of wat daarmee bedoeld wordt, staat er niet bij.

Volgens de verklaring protesteren de activisten tegen het houden van dieren in gevangenschap. Ze verwijten Twycross Zoo misleiding rond natuurbehoud. Wanneer de beelden precies zijn gemaakt, is niet duidelijk. De dierentuin, gespecialiseerd in het houden van mensapen, heeft er nog niet op gereageerd.



Spandoeken

Het is niet de eerste keer dat de dierentuin te maken krijgt met protesten. In 2022 blokkeerden leden van de groepen Leicester Animal Rights en Nottingham Animal Rights tijdelijk de toegangspoort, met spandoeken waarop stond dat dierentuinen "dierengevangenissen" zijn. Destijds stelde de directie dat de aantijgingen "volledig ongegrond" waren.