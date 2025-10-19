Sea Life Scheveningen

Partij voor de Dieren wil dat Sea Life Scheveningen permanent dicht blijft

De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat Sea Life Scheveningen voorgoed sluit. Raadslid Leonie Gerritsen diende deze maand twee moties in naar aanleiding van de slechte staat van het gebouw en zorgen over dierenwelzijn. Ze stelt dat de aquariumattractie ernstig tekort is geschoten bij het onderhoud van het pand en de zorg voor mens en dier.

Volgens Gerritsen is het pand aan de boulevard dusdanig verloederd dat er onveilige en ongezonde situaties zijn ontstaan. Ze vindt dat exploitant Merlin Entertainments niet in staat is gebleken om adequaat zorg te dragen voor dierenwelzijn en veiligheid.

De eerste motie verzocht het stadsbestuur te onderzoeken hoe de gemeente haar bevoegdheden kan inzetten om Sea Life permanent te sluiten, onder meer via een bestaande pachtconstructie. De tweede richtte zich specifiek op drie diersoorten die nu tijdelijk elders verblijven: otters, humboldtpinguïns en krokodillen.



Mentale problemen

Gerritsen legt uit dat die dieren hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen in gevangenschap. Ze wees erop dat otters in gevangenschap mentale problemen kunnen ontwikkelen en daardoor agressief gedrag kunnen vertonen, dat pinguïns in een kunstmatige omgeving niet diep kunnen duiken en dat krokodillen hun natuurlijke gedrag - zoals jagen en zonnebaden - niet kunnen uitoefenen.



De dieren zouden volgens haar beter blijvend kunnen worden ondergebracht in een passende, diervriendelijke opvang. Beide voorstellen werden verworpen. Alleen GroenLinks steunde de Partij voor de Dieren in beide gevallen. De tweede motie kreeg daarnaast steun van PvdA, Haagse Stadspartij en SP.



Waarschuwingen

Sea Life is sinds september dicht voor een grootscheepse verbouwing, na klachten over achterstallig onderhoud. Alle dieren zijn tijdelijk elders ondergebracht. De directie stelt dat de renovatie nodig is om de "hoge standaarden" te waarborgen. Medewerkers meldden eerder echter dat waarschuwingen van de arbeidsinspectie zijn genegeerd.



De Haagse Pandbrigade concludeerde recentelijk dat er inmiddels geen direct gevaar meer is, al blijft een vertrouwelijk technisch rapport over de toestand van het gebouw geheim. In het bewuste document, dat Gerritsen als gemeenteraadslid wel heeft ingezien, worden de risico's voor mens en dier beschreven.



Ernstig

"Omdat het rapport geheim is, kan ik er dus inhoudelijk niks over zeggen", zegt het raadslid in gesprek met Den Haag FM. "Maar het is ernstig. Het feit dat het zó ver heeft kunnen komen, zegt alles." De politica geeft eigenaar Merlin de schuld. "Dan gaat het blijkbaar niet om de gezondheid van de dieren, maar om het doordraaien van de exploitatie."