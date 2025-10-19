Walibi Holland

Walibi-bezoekers gaan helemaal los op parkeerplaats: oorverdovend toeterfestijn

VIDEO De parkeerplaats van Walibi Holland werd zaterdagavond het toneel van een oorverdovend toeterconcert. Terwijl automobilisten in de rij stonden om het terrein te verlaten, barstte spontaan een claxonneerfestijn los. Dat is te zien - en te horen - in een filmpje van een bezoeker.

Na sluitingstijd wordt het geduld van bezoekers van Walibi's Halloween Fright Nights behoorlijk op de proef gesteld: op en rond het parkeerterrein ontstaan vaak opstoppingen, waardoor het ontzettend lang kan duren voordat het hele veld leeg is. Het pretpark verwelkomde 18.500 gasten. Uit verveling werd er zaterdagavond rond 23.45 uur getoeterd.

Dat ging al snel over in een kakofonie waar vele tientallen auto's aan meededen. Op Fright Nights-dagen laat Walibi bezoekers parkeren op een afgelegen evenementenparking, die met een tijdelijke loopbrug verbonden is aan de entree. Er zijn geen kosten aan verbonden: vanwege de extra overlast schrapt Walibi de parkeerkosten van 12,50 euro per auto.



150 euro

In Nederland is onnodig claxonneren verboden. Volgens artikel 28 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) mag een bestuurder de claxon alleen gebruiken om direct gevaar te voorkomen. Wie zonder noodzaak toetert, riskeert een geldboete. De standaardboete voor onnodig claxonneren bedraagt 150 euro, exclusief administratiekosten.