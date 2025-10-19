Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharenfan99 verovert TikTok: honderdduizenden views, parodie door Eddie de Clown

VIDEO Een fan van Attractiepark Slagharen is booming op TikTok. Koddige dansfilmpjes van een vrouw die zichzelf Slagharenfan99 noemt, gaan al weken viral. Sommige video's zijn al meer dan 100.000 keer bekeken, met uitschieters tot ruim 300.000 views. Inmiddels hebben ook de entertainers van Slagharen de vrouw omarmd én kwam er een parodie door Walibi's Eddie de Clown.

Het concept van een Slagharenfan99-video is duidelijk: de vrouw draagt een cowboyhoed en doet in het attractiepark een minimalistisch cowboydansje op een bekend nummer, bij voorkeur Cowboys & Indianen van De Dikdakkers. Ook de Macarena van Los del Río is een dankbare soundtrack voor de filmpjes.

Een ander handelsmerk van Slagharenfan99 is haar onverstoorbare blik: in al haar filmpjes blijft ze stoïcijns voor zich uit kijken terwijl ze het dansje uitvoert. Het Slagharen-team support de TikTok-ster: een week geleden verscheen een video waarin de vrouw gezelschap krijgt met de personages van het Overijsselse pretpark. Zo ontstond een linedance met westernfiguren in de Main Street.



Veel emotie

De beelden roepen veel ludieke en cynische reacties op. "Zij is letterlijk de grootste attractie van het park", schrijft iemand. "Dit is precies hoe ik me een Slagharen-fan inbeeld", laat een ander weten. "Zit veel emotie in", luidt een sarcastische sneer. "Dat beentje naar links pakt mij iedere keer", grapt een kijker.



Meer opvallende commentaren: "Ik geloof niet dat er nog 98 andere Slagharen-fans zijn", "Deze is briljant, ik denk dat dit je doorbraak is" en "Dit is de enige reden waarom in naar Slagharen wil". Na het kijkcijfersucces zijn parodieën onvermijdelijk: op TikTok doen meerdere gebruikers de legendarische dansvideo's na.



Icoon

Eén van hen heeft een bekend gezicht: niemand minder dan Eddie de Clown, bekend van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland, creëerde een persiflage op de melodie van Cotton Eye Joe. Alleen op TikTok was die uitvoering al goed voor bijna 400.000 views. "Ons icoon", reageerde het officiële Slagharen-account trots.