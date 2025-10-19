Momentum Leisure (Gliwice)

Nederlanders bouwen gloednieuw pretpark in Polen met bekende tv-helden: vergunning verleend

FOTO'S De Nederlandse pretparkgroep Momentum Leisure heeft officieel groen licht gekregen voor de bouw van een nieuw attractiepark in het zuiden van Polen. Het park in de stad Gliwice, naast winkelcentrum Europa Centralna, wordt de vierde Poolse vestiging van het bedrijf. De opening staat gepland voor het tweede kwartaal van 2027.

De nieuwe trekpleister vergt een investering van ruim 50 miljoen euro. Voor het eerst verschijnen ontwerptekeningen en sfeerimpressies, die een blik geven op de toekomstige themagebieden. De conceptbeelden zijn nog niet definitief, maar tonen onder meer een grote indoorhal met attracties in stedelijke stijl en een ruime buitenzone.

De eerste fase van het project staat in het teken van internationale merken als Nickelodeon - met SpongeBob SquarePants, PAW Patrol en Teenage Mutant Ninja Turtles - en De Smurfen. Voor een tweede fase worden andere figuren, waaronder Maya de Bij en andere Studio 100-karakters, niet uitgesloten. Het ontwerp is in handen van de Leisure Expert Group uit Amsterdam.



Hoger niveau

De naam van de nieuwe bestemming wordt later bekendgemaakt. Volgens Momentum Leisure-directeur Wouter Dekkers vormt het park een nieuwe stap in de ontwikkeling van de onderneming. "In plaats van copy-paste gaan we hier voor een hoger niveau, met een iets oudere doelgroep", vertelt hij in gesprek met Looopings.



Ook krijgt het park een reguliere buiteningang, in plaats van toegang via een hal zoals bij de bestaande Majaland-locaties. Het wordt bovendien het eerste Momentum-park dat volledig in eigen beheer wordt ontwikkeld, zonder de Plopsa Group als partner. Men richt zich op bezoekers op maximaal anderhalf uur rijafstand. Dankzij de positie, langs twee snelwegen, verwacht men ook publiek uit buurland Tsjechië.







Gunstige ligging

De initiatiefnemers spreken dan ook over een "gunstige ligging". Nu de grondaankoop is afgerond en de bouwvergunning is verleend, kan de bouw eind dit jaar starten. De grond werd overgenomen van de Belgische investeringsmaatschappij Mitiska REIM, eigenaar van het naastgelegen winkelcentrum.



De eerste bouwfase omvat een groot aantal familieattracties, waaronder twee achtbanen. De coasters zijn afkomstig van de Duitse fabrikanten Zierer en Gerstlauer. Opvallend is dat de grootste rollercoaster deels buiten de hal zal lopen. Men houdt rekening met een tweede fase. Daarvoor is nog extra grond beschikbaar.



Slagharen

Momentum Leisure exploiteert momenteel drie grotendeels overdekte pretparken in Polen: Majaland Kownaty, Majaland Warsaw en Majaland Gdansk. De locatie in Gliwice wordt het eerste park waar Dekkers, voormalig directeur van Movie Park Germany, Attractie- en Vakantiepark Slagharen en Tropical Islands, volledig zijn eigen stempel op kan drukken. Voor een toekomstig project kijkt de groep naar Roemenië: in Boekarest is al een positie vastgelegd.















