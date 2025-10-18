Welkom!
Attractiepark Toverland

Toverland verwijdert reclame voor Europa-Park-film: 'Geen toestemming verleend'

Vandaag, 13.58 uurBeeld: Toverlandfansite

Reclame voor een bioscoopfilm van het Duitse pretpark Europa-Park pal naast Toverland is snel verwijderd. Afgelopen week verscheen bij de ingang van het Limburgse attractiepark een kartonnen bord voor de animatiefilm Grand Prix of Europe, waarin de mascottes van Europa-Park de hoofdrol spelen.

De filmposter was vastgemaakt aan een lantaarnpaal bij de parkeerplaats, maar is inmiddels weggehaald. Het ging niet om een officiële reclamepositie, maar om een vorm van guerrillamarketing.

Toverland zat niet op de spontane promotie te wachten. "We hebben het bord verwijderd omdat het op een plek stond die geen officiële vergunde reclamepositie is en waarvoor geen toestemming is verleend", zegt een woordvoerder in gesprek met Looopings.

Efteling
De actie lijkt onderdeel van een bredere stunt: eerder dook exact dezelfde poster op bij de Efteling, op de toegangsweg richting het nieuwe Efteling Grand Hotel. De film Grand Prix of Europe werd geproduceerd door Warner Bros. en Mack Magic, het mediabedrijf van Europa-Park-directeur Michael Mack.

