Twee verkeersregelaars Toverland mishandeld: politie op zoek naar getuigen

Bij Toverland zijn vrijdagavond twee verkeersregelaars mishandeld. Dat bevestigen de politie en een voorlichter van het Limburgse attractiepark. Het incident vond plaats op de weg langs het park, bij de parkeerplaats. De slachtoffers zijn medewerkers van een externe partij, ingehuurd door Toverland om de drukte van de Halloween Nights in goede banen te leiden.

Op halloweenavonden is Toverland geopend tot 23.00 uur. Als het parkeerterrein vervolgens leegstroomt, zijn er verkeersregelaars nodig om de verkeersstromen met duizenden auto's te begeleiden. Twee van hen werden gisteren rond 23.30 uur belaagd door voorbijkomende fietsers, nadat zij de instructies niet opvolgden.

"Ze zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis, maar hoefden daar niet te blijven", zegt de Toverland-woordvoerder over de personeelsleden. "Onze eerste zorg gaat uit naar de betrokkenen, aan wie we alle sterkte wensen." Omdat het onderzoek nog loopt, kan het park verder geen inhoudelijke toelichting geven.



Oproep

De daders zouden geen bezoekers van Toverland zijn geweest: ze fietsten in de richting van het park in Sevenum. Op Instagram doet de politie een oproep. "Wij zijn op zoek naar getuigen!", verscheen op het account Wijkagenten Horst Peel en Maas. "Heb jij iets gezien gisteren? Meld dit dan bij ons! Je kunt bellen naar 0900-8844 en het registratienummer 2025176825 vermelden."