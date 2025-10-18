Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Twee verkeersregelaars Toverland mishandeld: politie op zoek naar getuigen

Vandaag, 18.47 uur

Bij Toverland zijn vrijdagavond twee verkeersregelaars mishandeld. Dat bevestigen de politie en een voorlichter van het Limburgse attractiepark. Het incident vond plaats op de weg langs het park, bij de parkeerplaats. De slachtoffers zijn medewerkers van een externe partij, ingehuurd door Toverland om de drukte van de Halloween Nights in goede banen te leiden.

Op halloweenavonden is Toverland geopend tot 23.00 uur. Als het parkeerterrein vervolgens leegstroomt, zijn er verkeersregelaars nodig om de verkeersstromen met duizenden auto's te begeleiden. Twee van hen werden gisteren rond 23.30 uur belaagd door voorbijkomende fietsers, nadat zij de instructies niet opvolgden.

"Ze zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis, maar hoefden daar niet te blijven", zegt de Toverland-woordvoerder over de personeelsleden. "Onze eerste zorg gaat uit naar de betrokkenen, aan wie we alle sterkte wensen." Omdat het onderzoek nog loopt, kan het park verder geen inhoudelijke toelichting geven.

Oproep
De daders zouden geen bezoekers van Toverland zijn geweest: ze fietsten in de richting van het park in Sevenum. Op Instagram doet de politie een oproep. "Wij zijn op zoek naar getuigen!", verscheen op het account Wijkagenten Horst Peel en Maas. "Heb jij iets gezien gisteren? Meld dit dan bij ons! Je kunt bellen naar 0900-8844 en het registratienummer 2025176825 vermelden."

Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be