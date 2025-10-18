Attractiepark Toverland

Techniek laat het weer afweten in Toverland: scare zones in het donker en met verkeerde muziek

VIDEO De techniek laat Toverland opnieuw in de steek. Nadat de Halloween Nights in het Limburgse attractiepark eerder dit seizoen al geteisterd werden door een langdurige stroomstoring en een spookhuis dat vijf uur lang gesloten moest blijven, was het gisteravond weer raak. Door technische problemen viel de volledige showtechniek van de scare zones en spookhuizen uit.

Verschillende gebieden en belevingen kwamen daardoor zonder muziek of verlichting te zitten. In horrorlabyrint Trapped en de nieuwe zone Unmasked zagen bezoekers geruime tijd geen hand voor ogen door het ontbreken van lichten, terwijl in de zones Cirque en DesTroy geen muziek klonk.

Op andere plekken was wel muziek te horen, maar niet de juiste. Zo klonk in het gedeelte Morgana's Frozen Knights de vrolijke Avalon-soundtrack die overdag te horen is. En waar in spookhuis The Dollhouse normaal gesproken onweer en onheilspellend gelach klinkt, galmden vrijdag de middeleeuwse deuntjes van de vaartocht Merlin's Quest door de speakers.



Jolige melodie

Normaal gesproken staat de scare zone Fiesta de los Muertos in het teken van het Mexicaanse offerfeest, met ondoden. Door een foutje werd daar de jolige melodie van het Oostenrijkse parkdeel Wunderwald afgespeeld. Voor acteurs zat er niets anders op dan te improviseren op de allesbehalve griezelige klanken.



Naar verluidt ontstonden de problemen toen de showbesturing opnieuw opgestart moest worden. Toverland zegt hard te werken aan het verbeteren van de interne processen. De halloweenperiode duurt nog tot begin november.