Walibi Holland

Walibi's Eddie de Clown schreeuwt de longen uit zijn lijf tijdens storing: 'Ik wil stróóm!'

VIDEO Een show van Eddie de Clown in Walibi Holland is vrijdagavond noodgedwongen stopgezet vanwege een storing. Door een technisch probleem vielen de showtechniek uit: het was plotseling doodstil in Eddie's Festival of Freaks. Alleen wat spots op het podium bleven aan.

De mascotte van de Halloween Fright Nights was net bezig met een interactief onderdeel: hij stond op het podium met een kandidaat. In een TikTok-filmpje is te zien hoe de clown - zonder werkende microfoon - de longen uit zijn lijf schreeuwt om zichzelf verstaanbaar te maken bij het publiek.

"Ik wil stróóm!", zegt hij onder meer. "Ik ben zo terug, niet weggaan", klinkt het ook. Uiteindelijk verliet de clown het podium samen met de bezoeker. Ongeveer vijf minuten later was het probleem verholpen en kon het showprogramma hervat worden. Ook elders in het park waren er technische mankementen. Op beelden is te zien dat de scare zone Dystopia zonder verlichting en muziek zit.