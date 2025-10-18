Marveld Recreatie

Nieuw pretpark Bommelwereld 'erg tevreden' over bezoekersaantallen in eerste twee weken

Het nieuwe pretpark Bommelwereld is nu twee weken open voor publiek. Eigenaar Edwin Bomers zegt tevreden te zijn over de bezoekersaantallen tot nu toe. Het overdekte attractiepark in de Achterhoek, gelegen bij vakantiepark Marveld Recreatie, mikt naar eigen zeggen op minimaal 100.000 bezoekers per jaar.

Daarmee heeft Bomers opvallend laag ingezet: met circa driehonderd openingsdagen per jaar zou dat neerkomen op een gemiddelde van ongeveer 333 bezoekers per dag. Men ligt in ieder geval op koers, vertelde de ondernemer donderdag bij een paneldiscussie voor ondernemers uit de Achterhoek.

De bijeenkomst vond plaats in de theaterzaal van Bommelwereld, meldt de Gelderlander. "We zijn nu dertien dagen open en elke dag hebben we tussen de duizend en 1500 bezoekers", aldus Bomers. "De parkeerplaats staat steeds vol. We zijn erg tevreden. Bij 1500 bezoekers zijn er net geen rijen, dus dat is mooi."



Gereduceerd tarief

Daarmee zit het park nog niet aan de limiet: de maximumcapaciteit van Bommelwereld is berekend op drieduizend personen, verdeeld over twintig attracties op een oppervlakte van 9000 vierkante meter. Vakantiegasten van Marveld Recreatie mogen tot en met 4 januari naar binnen tegen een gereduceerd tarief. Daarna is entree inbegrepen bij een bungalow- of hotelverblijf.



Plopsa Indoor Coevorden, een pretpark met een vergelijkbaar concept, verwelkomt jaarlijks zo'n 200.000 gasten. Toverland had er 175.000 in het openingsjaar 2001, toen de bestemming alleen nog bestond uit een hal met kinderattracties.

