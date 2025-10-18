Rivoli Rotterdam

Geen vuiltje aan de lucht? Rivoli lanceert nieuwe website vol optimisme: 'Hét attractiepark van Rotterdam'

FOTO'S Het vastgelopen pretparkproject in Rotterdam heeft een officiële website gelanceerd: rivoli.nl. Daarop presenteert Rivoli zich als "hét attractiepark van Rotterdam" en doet men alsof de opening slechts een kwestie van tijd is. Bezoekers worden uitgenodigd voor rondleidingen achter de schermen en krijgen optimistische bouwupdates te lezen, terwijl het park na dertien jaar nog altijd niet open is.

De site, ontwikkeld door Zeevalk IT uit Heerjansdam, promoot betaalde tours van ongeveer een uur. Deelnemers krijgen voor 7,50 euro een kijkje op het bouwterrein én de mogelijkheid om merchandise aan te schaffen. Rivoli stelt verder dat enkele attracties "voor een groot gedeelte" al gebruiksklaar zijn, zoals het piratenschip, de botsautobaan, de schaatsbaan, het nostalgische poppentheater en het spookhuis.

Ook een family entertainment center met bowlen, minigolf, lasergame en een escape room is gereed, valt er te lezen. Als volgende stappen noemt de site de opening van onder meer het reuzenrad, de kartbaan, de paardencarrousel en simulatoren, evenals "verdere afwerking" en "afronden van de laatste details en officiële keuringen".



Bruisend centrum

Als we rivoli.nl mogen geloven, ondergaat het terrein momenteel een "indrukwekkende metamorfose": van vuilverbrander naar attractiepark. "Dit iconische gebouw verandert stap voor stap in een bruisend centrum vol attracties, restaurants, entertainment en beleving voor jong én oud!"



Die boodschap staat haaks op de recente werkelijkheid rond het project. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente fileerde afgelopen maand de plannen als financieel en inhoudelijk onhaalbaar, waarna wethouder Chantal Zeegers de gesprekken over verlenging van de erfpacht stopzette. Ook ontbreekt nog altijd een vergunning voor de beoogde overdekte camping.



Geldproblemen

Initiatiefnemer Hennie van der Most kampt bovendien met geldproblemen: hij heeft externe financiering nodig om het project af te maken, maar daarvoor staat - zeker gezien het ontbreken van een toekomstperspectief - tot nu toe niemand in de rij. Desondanks blijft Rivoli op de nieuwe website onverstoorbaar doen alsof het park stap voor stap dichter bij de opening komt.



"We zijn trots om jullie te laten weten dat sinds deze week onze gloednieuwe website online staat!", meldt Rivoli op social media. "Op de website kun je natuurlijk ook eenvoudig je rondleiding boeken." Verder schrijven de initiatiefnemers dat er extra rondleidingen zijn toegevoegd op zondag 2 en zondag 9 november.







