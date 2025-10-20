Madame Tussauds Amsterdam

Flemming heeft nu een eigen beeld in Madame Tussauds Amsterdam

FOTO'S Zanger Flemming heeft vandaag zijn eigen wassen beeld onthuld in Madame Tussauds Amsterdam. De 29-jarige artiest, bekend van hits als Amsterdam, Zij Wil Mij en Automatisch, kreeg een plek in het muziekgedeelte van de attractie, naast Snelle, Davina Michelle en Tina Turner.

Het beeld kwam tot stand na een uitgebreide sessie waarbij beeldhouwers uit Londen honderden foto's maakten en metingen uitvoerden om zijn uiterlijk vast te leggen. In de maanden daarna werkten specialisten ruim negen maanden aan een levensecht resultaat, dat vandaag werd onthuld.

De onthulling vond plaats in het bijzijn van familie, vrienden en pers. Flemming Freddie Viguurs, zoals de beroemdheid officieel heet, droeg dezelfde outfit als zijn wassen evenbeeld. Eerder noemde hij het resultaat al "één van de ziekste dingen die ik ooit heb meegemaakt".



The Voice Kids

Flemming is inmiddels een vaste naam in de Nederlandse popmuziek. Hij stond op zaterdag 11 oktober nog in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. Binnenkort is hij ook te zien als jurylid in The Voice Kids. Zijn wassen dubbelganger is vanaf nu te bewonderen in Madame Tussauds.







