Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Madame Tussauds Amsterdam

Flemming heeft nu een eigen beeld in Madame Tussauds Amsterdam

Vandaag, 18.49 uur

FOTO'S Zanger Flemming heeft vandaag zijn eigen wassen beeld onthuld in Madame Tussauds Amsterdam. De 29-jarige artiest, bekend van hits als Amsterdam, Zij Wil Mij en Automatisch, kreeg een plek in het muziekgedeelte van de attractie, naast Snelle, Davina Michelle en Tina Turner.

Het beeld kwam tot stand na een uitgebreide sessie waarbij beeldhouwers uit Londen honderden foto's maakten en metingen uitvoerden om zijn uiterlijk vast te leggen. In de maanden daarna werkten specialisten ruim negen maanden aan een levensecht resultaat, dat vandaag werd onthuld.

De onthulling vond plaats in het bijzijn van familie, vrienden en pers. Flemming Freddie Viguurs, zoals de beroemdheid officieel heet, droeg dezelfde outfit als zijn wassen evenbeeld. Eerder noemde hij het resultaat al "één van de ziekste dingen die ik ooit heb meegemaakt".

The Voice Kids
Flemming is inmiddels een vaste naam in de Nederlandse popmuziek. Hij stond op zaterdag 11 oktober nog in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. Binnenkort is hij ook te zien als jurylid in The Voice Kids. Zijn wassen dubbelganger is vanaf nu te bewonderen in Madame Tussauds.



Meer Madame Tussauds Amsterdam
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be