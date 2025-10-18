Phantasialand

Kind komt met voet vast te zitten onder karretje van darkride Phantasialand

VIDEO Phantasialand heeft de darkride Geister Rikscha vrijdag moeten stilzetten vanwege een opvallend incident. Een jongen kwam bij het instappen met zijn voet vast te zitten onder een gondel. Medewerkers activeerden onmiddellijk de noodstop, waarna de attractie ontruimd moest worden.

Dat melden ooggetuigen aan Looopings. Geister Rikscha is een ondergrondse Chinese spooktrein, geopend in 1981. Het transportsysteem, met een eindeloze trein, lijkt op dat van bijvoorbeeld Carnaval Festival in de Efteling en Phantom Manor in Disneyland Paris. In Phantasialand zijn er gele platen bevestigd aan de gondels.

Het kind in kwestie zette zijn voet neer op de zwart-gele balk in het station, waarna de plaat van de gondel over zijn voet heen bewoog. Aanwezigen beschrijven hoe het slachtoffer schreeuwde van angst toen zijn voet daar bekneld raakte. Personeelsleden grepen direct in. Na de noodstop werd de gondel met behulp van een stok omhoog gelift.



Schoen

Het lukte om de schoen van de knul uit te trekken, waardoor hij uit zijn hachelijke positie bevrijd kon worden. Op videobeelden is te zien hoe andere karretjes ontruimd worden. Het voorval vond rond 16.00 uur plaats. Ongeveer een half uur later werd de attractie heropend. Een woordvoerder van Phantasialand heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.