Efteling

Beveiligingssysteem hapert: beugel gaat open tijdens rit in Efteling-attractie Symbolica

Vandaag, 15.16 uurBeeld: Bram Linssen

VIDEO In de Efteling-attractie Symbolica heeft een veiligheidsbeugel niet goed gefunctioneerd. Een bezoeker filmde hoe de beugel van een zogenoemde Fantasievaarder niet vastzat: telkens als de inzittende probeerde de stang omlaag te duwen, schoot die weer omhoog. Het voertuig vertrok uiteindelijk met de loszittende beugel.

Het incident vond afgelopen donderdag plaats. Symbolica is een langzaam bewegende darkride zonder scherpe bochten of hoge snelheden, waardoor er geen direct gevaar ontstond voor de inzittenden. Toch schrijft keuringsinstantie TÜV voor dat veiligheidsbeugels correct moeten werken en bij elke rit handmatig gecontroleerd worden door het personeel.

Vooral bij jonge kinderen kan een niet-sluitende beugel in theorie een veiligheidsrisico vormen. De Fantasievaarders zijn afkomstig van ETF Ride System, een Limburgs bedrijf gespecialiseerd in trackless darkrides. Dat zijn attracties waarbij de voertuigen niet op een rail staan, maar vrij door een ruimte bewegen.

Houten achtbaan
Eerder dit jaar deed zich in de Efteling een vergelijkbaar probleem voor bij houten achtbaan Joris en de Draak. In mei bleek een veiligheidsbeugel tijdens een rit niet goed gesloten te zijn. Toen gaf het park toe dat de beugel niet goed was gecontroleerd door een medewerker. Men kondigde interne maatregelen aan om herhaling te voorkomen.



