Efteling

Video: Efteling-medewerkers duwen vastgelopen Vogel Rok-trein terug naar het station

VIDEO Achtbaan Vogel Rok in de Efteling heeft vanochtend te maken gehad met een opvallende storing. Na het vastlopen van een trein moesten medewerkers het voertuig met de hand terugduwen richting het station. Dat is te zien in een video van een bezoeker.

Het probleem trad rond 11.00 uur op. De trein in kwestie stond eerst een tijdlang stil op de remmen vóór het station, in de buurt van het rangeerspoor en de diamanttunnel. Daarna hebben personeelsleden de karretjes handmatig teruggebracht naar de uitstappositie.

Dat ging gepaard met luid gejuich van inzittenden, ter aanmoediging. Vogel Rok is een rollercoaster in het donker, in 1998 afgeleverd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. De attractie, die in het teken staat van een verhaal over Sindbad de Zeeman, kwam dit jaar al eerder in het nieuws vanwege merkwaardige mankementen.



Defect wiel

In maart en september liep een trein halverwege de baan vast door een defect wiel. Passagiers moesten geëvacueerd worden op een lastig punt in de baan, namelijk een schuine bocht. Het probleem van vandaag kon makkelijker opgelost worden: rond 11.20 uur waren bezoekers weer welkom.