Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Video: Efteling-medewerkers duwen vastgelopen Vogel Rok-trein terug naar het station

Vandaag, 14.27 uurBeeld: Kwinka

VIDEO Achtbaan Vogel Rok in de Efteling heeft vanochtend te maken gehad met een opvallende storing. Na het vastlopen van een trein moesten medewerkers het voertuig met de hand terugduwen richting het station. Dat is te zien in een video van een bezoeker.

Het probleem trad rond 11.00 uur op. De trein in kwestie stond eerst een tijdlang stil op de remmen vóór het station, in de buurt van het rangeerspoor en de diamanttunnel. Daarna hebben personeelsleden de karretjes handmatig teruggebracht naar de uitstappositie.

Dat ging gepaard met luid gejuich van inzittenden, ter aanmoediging. Vogel Rok is een rollercoaster in het donker, in 1998 afgeleverd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. De attractie, die in het teken staat van een verhaal over Sindbad de Zeeman, kwam dit jaar al eerder in het nieuws vanwege merkwaardige mankementen.

Defect wiel
In maart en september liep een trein halverwege de baan vast door een defect wiel. Passagiers moesten geëvacueerd worden op een lastig punt in de baan, namelijk een schuine bocht. Het probleem van vandaag kon makkelijker opgelost worden: rond 11.20 uur waren bezoekers weer welkom.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be