Nieuwe editie lichtfestival Light Nights van start in Ouwehands Dierenpark

In Ouwehands Dierenpark gaat vanavond een nieuwe editie van het lichtfestival Light Nights van start. Het jaarlijkse evenement in Rhenen, met tientallen lichtobjecten die speciaal voor de dierentuin zijn gemaakt door kunstenaars uit China, werd dit jaar volledig vernieuwd.

De kleurrijke route loopt dit keer door dertien themagebieden met namen als New Life, Survival of the Fittest en Plant Power. Bezoekers passeren lampionachtige kunstwerken gebaseerd op dieren en natuur, in allerlei vormen en maten. Het festival wordt verder aangekleed met speciale effecten, muziek, entertainment en een horecaplein.

Volgens Ouwehands is Light Nights dit jaar "nog groter en magischer dan ooit". Het park werkt opnieuw samen met een bedrijf uit de Chinese provincie Sichuan, waar ook reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya vandaan komen. Techniek en licht worden geleverd door B11 Event Group, die ook zorgt voor extra beleving langs de route.



Andere landen

Light Nights is te bezoeken van tot en met zaterdag 21 februari, tijdens de schoolvakanties en tussendoor op zaterdagen. Een ticket kost 21 euro, of 18 euro voor kinderen van 3 tot en met 9 jaar. Met een combikaartje van 25,50 euro kunnen bezoekers overdag ook de dieren bekijken. Na het evenement worden de sculpturen gebruikt bij lichtfestivals in andere landen.



