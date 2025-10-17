Disneyland Paris

Disneyland Paris verwelkomt nieuw partnerhotel met eigen spa en zwembad

Disneyland Paris heeft er een officieel partnerhotel bij. Het nieuwe Ki Space Hotel & Spa, een viersterrenhotel in district Val d'Europe, ligt op tien minuten rijden van de Disney-parken en wordt verbonden via een gratis pendeldienst. Het complex telt 274 kamers en suites, een binnenzwembad, een spa, een restaurant, een loungebar en vergaderzalen.

Het hotel is volgens Disneyland Paris ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vastgoedafdeling van moedermaatschappij Euro Disney, die betrokken was bij het ontwerp, de bouw en de opening. Daarbij lag de nadruk op functionaliteit, duurzaamheid en moderne technologie.

Ki Space richt zich zowel op gezinnen als zakenreizigers en wil naar eigen zeggen een balans bieden tussen welzijn en innovatie. Het nieuwe hotel sluit zich aan bij de bestaande vijf partnerhotels van Disneyland: Hôtel l'Elysée Val d'Europe, Staycity Aparthotels, Aparthotel Adagio Val d'Europe en B&B Hotel.



Center Parcs

Daarnaast werkt men samen met nabijgelegen hotels Campanile Val de France en Explorers Hotel, al dragen die niet de officiële partnerstatus. Verder beschikt Disney zelf over zes themahotels en een bungalowpark én wordt intensief samengewerkt met Villages Nature Paris, een vakantiepark van Center Parcs op korte afstand van het Disney-resort.



