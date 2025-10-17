Welkom!
Alton Towers Resort

Grootste pretpark van Groot-Brittannië wijst nieuwe directeur aan

Vandaag, 12.01 uurBeeld: @ChessingtonBuzz e.a.

Alton Towers krijgt een nieuwe directeur. Het Britse attractiepark, het grootste van het land, heeft bevestigd dat Howard Ebison vanaf 1 januari 2026 de rol van vice president op zich neemt. Hij volgt Bianca Sammut op, die begin september vertrok na ruim tweeënhalf jaar leiding te hebben gegeven aan het resort.

Ebison werkt sinds 2024 als directeur van zusterpark Chessington World of Adventures. Daarvoor bekleedde hij leidinggevende functies bij onder meer Crosstown en Hammerson, in de sectoren retail en hospitality. Volgens eigenaar Merlin Entertainments zette Ebison Chessington "op een duidelijk pad richting langdurig succes".

In een verklaring laat Merlin weten uit te kijken naar zijn komst bij Alton Towers, dat "een vlaggenschip binnen onze groep" wordt genoemd. "We zien ernaar uit dat Howard het resort naar de volgende fase leidt." Volgend jaar opent 's werelds eerste Bluey-attractie.

Ongeëvenaard
Tot het einde van 2025 blijft veteraan Neil Crittenden, al zestien jaar actief binnen Merlin, aan als interim-directeur van Alton Towers. Sammut vertrok naar Saudi Entertainment Ventures. Sammut noemt haar nieuwe uitdaging "ongeëvenaard in de entertainmentindustrie", verwijzend naar de bouw van 21 nieuwe entertainmentlocaties in veertien steden in Saudi-Arabië.

