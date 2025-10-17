Schwaben Park

Bijzondere achtbaan verdwijnt uit Duits pretpark: Wilde Hilde krijgt nieuw thuis

De opvallende achtbaan Wilde Hilde uit het Duitse Schwaben Park verdwijnt na zeven jaar. De 20 meter hoge attractie, gethematiseerd als een knotsgekke kippenstal, wordt binnenkort afgebroken en heropgebouwd in een ander Duits pretpark. Tot en met zondag 2 november 2025 kunnen bezoekers nog een laatste ritje maken.

Wilde Hilde werd in 2018 geopend als wereldprimeur van fabrikant Ride Engineers Switzerland. De attractie bestaat uit een verticale lift gevolgd door een zogeheten roller ball-parcours, waarbij gondels schommelend van links naar rechts door de baan bewegen.

De rit, begeleid door een aanstekelijke kippensoundtrack, leverde Schwaben Park internationale aandacht op. Volgens directeur André Hudelmaier past de attractie echter niet langer bij de doelgroep. "Onze jongste bezoekers houden van milde avonturen en gezamenlijk plezier", zegt hij. "Een baan die vooral angst inboezemt, past niet bij onze filosofie."



Eerbetoon

Toch neemt het park met gemengde gevoelens afscheid. Wilde Hilde was een eerbetoon aan oprichter Sieghardt Hudelmaier, die ooit begon met een echte kippenstal. Het is nog niet duidelijk waar de attractie, die vorig jaar al te koop bleek te staan, terecht zal komen.