Attractiepark Toverland

19,95 euro voor een kapsalon: horecaprijzen Toverland aan de schandpaal op TikTok

VIDEO De horecaprijzen in Attractiepark Toverland zijn zo hoog dat bezoekers in termijnen moeten betalen. Dat grapt acteur en presentator Défano Holwijn in een video op TikTok. De influencer kreeg een foto voorgeschoteld van een menukaart uit het Limburgse pretpark. Tijdens het halloweenseizoen vraagt Toverland maar liefst 19,95 euro voor een kapsalon.

Holwijn is gechoqueerd, zo laat hij weten in een filmpje met meer dan 100.000 views. Dat begint al bij durum voor 14,95 euro. "Broer, dit is geen durum. Dit is düür!" De videomaker snapt waarom er voor 14,95 euro is gekozen in plaats van 15 euro. "Het is psychologie en marketing. Het klinkt goedkoper dan 15. Maar dit klinkt helemaal niet goedkoop!"

Even verderop het menu staat durum hawaï voor 18,95 euro, terwijl durum speciaal 19,95 euro kost. "Waarom heet het speciaal, omdat het een speciale prijs heeft?" Uiteindelijk komt Holwijn uit bij de kapsalon van 19,95 euro. Saus kost nog eens 2 euro extra. Hij wijst op een zinnetje onderaan het bord, over allergenen. "Yes, ik ben allergisch voor de prijs, kunnen jullie me daarbij helpen?"



Vliegticket naar Turkije

De tiktokker zegt flabbergasted te zijn. "Broeder, alle grappen op een stokje: zit er een vliegticket naar Turkije bij?" Dergelijke prijzen zijn crimineel, meent Holwijn: hij vertelt dat hij de politie gaat bellen. "Ik wil uitleg, ik wil uitleg. Dit is een vijfsterrendurum, deze durum moeten we pakken op afbetaling."



De bewuste dönerkraam is onderdeel van de Foodstreet, gelegen tussen het Kletterparcours en scare zone Cirque. Sommige kijkers herkennen het bord uit het attractiepark in Sevenum. "Ik had die durum gehaald en ik stond een half uit in de rij en het was vies", reageert iemand.



Schandalig

Op Instagram kwamen eerder vergelijkbare reacties binnen over de prijslijst, variërend van "achterlijke bedragen" tot "zwaar overpriced". "Dat zijn echt bizarre prijzen zeg", schrijft Eva Veldkamp. "Echt schandalig", vindt Bart van Ham.



"Echt te duur voor wat het is", concludeert Ronny Gomis. Pascal Geers: "Tering, die prijzen liegen er niet om zeg." Wendy van Hoof: "Jezus, niet normaal. Kan echt niet." Een ander trekt de vergelijking met Kaatsheuvel. "En mensen klagen over de Efteling."