Attractiepark Toverland

Toverland-spookhuis vijf uur te laat open door technische storing

Toverland heeft honderden bezoekers van de Halloween Nights woensdag teleur moeten stellen. Het spookhuis Now You're Mine opende niet om 15.00 uur, zoals de bedoeling was, maar vijf uur later. Pas om 20.00 uur konden de eerste waaghalzen worden binnengelaten, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

Er was sprake van een technische storing. Now You're Mine maakt gebruik van interactieve technologie: bezoekers dragen mijnwerkershelmen met led-verlichting erin. Tijdens de wandeltocht reageert de lamp op de verschillende scènes, aan de hand van sensoren. De 120 helmen zorgen er ook voor dat alle personen realtime gevolgd kunnen worden door het computersysteem.

Now You're Mine stamt uit 2023. De techniek van de Limburgse leverancier Lagotronics Projects laat het echter regelmatig afweten, waardoor ook twee jaar na de opening nog veelvuldig problemen optreden. De vijf uur durende storing op woensdag was echter uitzonderlijk lang.



Cadeaubon

Bezoekers met tijdvakken tussen 15.00 en 20.00 uur kwamen van een koude kermis thuis. Zij kregen ter compensatie een Toverland-cadeaubon van 12,50 euro, die ze in het park konden besteden aan souvenirs, eten of drinken. Dat is hetzelfde bedrag als de entreeprijs van het spookhuis.



"We hebben gisteren bij de opstart last gehad van een langdurige technische storing, waardoor we de experience pas rond 20.00 uur hebben kunnen openen voor onze gasten", legt de voorlichter uit. Now You're Mine gaat steevast om 22.00 uur dicht, een uur vóór de sluitingstijd van het park. De omgeving moet namelijk leeg zijn als om 22.45 uur een vuurwerkshow start.