Efteling

Youtuber naar de Efteling om 75-jarige man te confronteren die wilde afspreken met 13-jarig meisje

VIDEO Een youtuber is naar de Efteling gegaan om een 75-jarige man te confronteren die wilde afspreken met een 13-jarig meisje. De videomaker, die zichzelf Hpcomeback noemt, was van plan om de zeventiger op camera aan de tand te voelen. Zo ver kwam het niet: de beveiliging van de Efteling greep direct in.

Bewakers hoorden het verhaal van de youtuber aan en bekeken het meegebracht bewijsmateriaal, bestaand uit gesprekken die de 75-jarige dacht te hebben met het 13-jarige meisje Ashly. Op screenshots is te zien dat de man de tiener vertelt over bondage en sm. Hij zegt attributen mee te nemen naar hun afspraak.

Ook vraagt hij het meisje om te liegen over hun contact. "Hij wil vieze dingen doen met het kind", klinkt het in de video. Men beweert dat de bejaarde man ook drugs bij zich had. "Hij wil het kind gewoon martelen ook eigenlijk." Het doel was om de politie in te schakelen na de confrontatie, maar de Efteling-beveiliging besloot om er direct politieagenten bij te halen.



Politiebureau

Zij hebben de man meegenomen naar het politiebureau in Sprang-Capelle, waar de youtuber zelf ook een verklaring moest afleggen. "Het is niet gegaan zoals we wilden", geeft zijn assistent toe. "We waren echt een paar meter van hem verwijderd."



In totaal duurt de reportage ruim tien minuten. De gezichten van de beveiligers en de agenten werden gecensureerd. Stemmen zijn deels onherkenbaar gemaakt. "Wegens onderzoek is deze video beperkt", verschijnt in beeld.