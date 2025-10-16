Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Nieuw Woezel & Pip-pretpark geeft kijkje achter de schermen bij bouw van darkride

VIDEO Hoe gaat de grootste attractie van het nieuwe pretpark De Tovertuin eruitzien? In een aflevering van een making-of-reeks op YouTube krijgen kijkers een uitgebreide blik achter de schermen bij de bouw van de darkride Overal Vriendjes, één van de publiekstrekkers van het park in Hoogerheide. Een groot deel van de decors is al af.

In de video vertellen creatief conceptontwikkelaar Bart Mijnster en uitvoerend producent Gilles Rousel wat het idee achter de attractie is. De rit bestaat uit negen scènes met animatronics en andere bewegende elementen uit de wereld van Woezel & Pip. Eén van de belangrijkste personages, Tante Perenboom, wordt tot leven gewekt middels een videoprojectie.

Men maakt gebruik van een trackless ritsysteem van de Limburgse fabrikant ETF Ride Systems. We zien hoe een voertuig wordt getest in de fabriek van ETF. Om ter plaatse te kunnen ervaren wat het publiek straks zal meemaken, is een verrijdbare houten constructie ontwikkeld ter grootte van de uiteindelijke karretjes.



In eigen huis

De decors en de soundtrack worden door eigenaar Van Hoorne Studios in eigen huis ontwikkeld. In de aflevering zoomen de makers in op enkele taferelen, waaronder een strandscène. Verder komen verschillende 3D-ontwerpen voorbij. Overal Vriendjes moet komend voorjaar af zijn, tegelijk met de rest van Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin.