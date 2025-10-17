Europa-Park Resort

Storingen en stress in nieuwe documentaireserie achter de schermen van Europa-Park

Het grootste attractiepark van Duitsland staat centraal in een nieuwe docuserie op de Duitse tv. Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum verschijnt Die Europa-Park Macher, een zevendelige reeks die de familie Mack en andere medewerkers volgt tijdens een jaar vol deadlines, emoties en hectiek. Men toont naar eigen zeggen voor het eerst wat er zich werkelijk afspeelt achter de schermen van het miljoenenbedrijf in het Zwarte Woud.

De camera's registreerden hoe het park zich klaarmaakt voor het jubileumseizoen: van het bijschilderen van mascotte Ed Euromaus tot het opknappen van tientallen animatronics en paradewagens. Ondertussen volgen kijkers Roland Mack tijdens zijn beruchte inspectierondes.

In de werkplaatsen heerst eveneens spanning: een fabrikant houdt zich niet aan de specificaties voor nieuwe figuren, waardoor een cruciaal project dreigt te ontsporen. Ook elders loopt niet alles volgens plan. De hypermoderne darkride Grand Prix Edventure kampt in de nacht voor de opening met een technische storing die de première in gevaar brengt.



Veiligheidstest

Bij achtbaan Voltron loopt een trein vast tijdens een veiligheidstest, terwijl in het gloednieuwe resort Silver Lake City plots een reusachtige bizonschedel spoorloos verdwijnt. Zelfs tijdens shows en repetities gaat er het nodige mis, van verkeerde belichting tot een losvliegende bijl in de westernsaloon.



Voor het eerst mochten camera's een directievergadering van de familie Mack bijwonen. Tussen alle stress door is er ruimte voor persoonlijke verhalen: een huwelijk tussen de achtbanen, een doop in de parkkerk en het verhaal van bellenartiest Hammou Bensalah, die ondanks gezondheidsproblemen blijft optreden. De reeks eindigt met de uitbundige jubileumviering, inclusief vuurwerk, gala en prominente gasten.



Authentiek

Volgens parkeigenaar Roland Mack biedt de serie "een authentieke blik achter de schermen van het Europa-Park". Die Europa-Park Macher werd geproduceerd door Kimmig Entertainment en is nu te zien via de ARD Mediathek. De afleveringen worden vanaf maandag 20 oktober 2025 wekelijks uitgezonden op de Duitse televisie bij SWR.



