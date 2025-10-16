Plopsaland Ardennes

Smurfen-schurk Gargamel voor het eerst te ontmoeten in Plopsa-park

FOTO'S Gargamel, de beruchte schurk uit de wereld van De Smurfen, verschijnt voor het eerst in levenden lijve in een Plopsa-park. Bezoekers van Plopsaland Ardennes kunnen de slechterik de komende weken aan het werk zien in zijn nieuwe tweetalige show Gargamel en de Smurf-etende Plant, onderdeel van het evenement Smurfen Halloween.

De Franse titel - het park ligt immers in Wallonië - luidt Gargamel et la Plante Mangeuse de Schtroumpfs. Volgens het verhaal zet de boosaardige tovenaar zijn gevaarlijkste experiment ooit in gang. Al snel blijkt dat de ondeugende Smurfen zich niet zomaar laten vangen.

De kat Azraël werd uitgevoerd als een gedetailleerde handpop, trouw aan de Smurfen-stripverhalen. Voor Smurfen Halloween is het park gehuld in griezelsferen. De nieuwe voorstelling, ontwikkeld door Van 't Ende Producties, wordt van zaterdag 18 oktober tot en met zondag 2 november drie keer per dag vertoond: om 13.00, 14.30 en 16.00 uur.



Darkride

Gargamel houdt zich vaker bezig met vleesetende planten: in zusterpark Plopsaland Deutschland opende afgelopen zomer de Smufen-darkride Die Schlümpfe Abenteuer, waarin een vergelijkbare verhaallijn centraal staat. Daar schiet Grote Smurf zijn vrienden uiteindelijk te hulp.







