Initiatiefnemers van Rotterdams attractiepark Rivoli houden hoop: attracties liggen klaar

VIDEO Hoewel de kans alsmaar kleiner wordt dat het Rotterdamse pretpark Rivoli ooit opengaat, houden de initiatiefnemers hoop. Op social media wordt enthousiast verteld dat er in een loods in Overijssel allerlei attracties klaarliggen om verscheept te worden naar Rotterdam. Een marketeer neemt een kijkje in een opslag van eigenaar Hennie van der Most.

Voor de social media van Rivoli is Vincent Bouritius verantwoordelijk, op YouTube beter bekend als DavincstyleGames. Hij laat onder meer zien dat Van der Most 150 kant-en-klare badkamers heeft opgeslagen, bedoeld voor de overdekte camping van Rivoli. Voor die camping heeft men overigens nog geen toestemming - en de gemeente is niet van plan om een vergunning te verstrekken.

In de loods bevinden zich ook onderdelen voor speeltoestellen. Uiteindelijk brengt Bouritius de attracties in beeld. "Je hebt ontzettend veel keuze uit attracties. In Itterbeck in Duitsland zijn er nog veel meer." En welke attracties wil Van der Most precies naar Rivoli halen? "Welke er gaan komen, dat is nog een verrassing. Maar, genoeg keuze."



Vertrouwen opgezegd

Van der Most bouwt al dertien jaar aan zijn levenswerk naast de Rotterdamse Maashaven, zonder veel progressie. Het was de bedoeling om een terrein van een voormalige afvalverbrander te transformeren tot een volwaardig attractiepark. Na veel loze beloftes en gemiste deadlines heeft de gemeente het vertrouwen in de Twentse zakenman opgezegd.



Men weigert de erfpacht, die in 2030 afloopt, te verlengen. Een onafhankelijk onderzoek concludeerde dat het park financieel onhaalbaar is en inhoudelijk weinig samenhang vertoont. De verkoop van Rivoli, bedoeld als een ultieme reddingspoging, lijkt eveneens op niets uit te lopen. Toch heeft de 75-jarige Van der Most de hoop nog niet opgegeven.