Ähtärin Eläinpuisto

Vorig jaar stuurde deze dierentuin reuzenpanda's terug naar China, nu is het park failliet

Een dierentuin in Finland is failliet verklaard. Het gaat om dierenpark Ähtärin Eläinpuisto, plus een bijbehorend hotel. Beide locaties blijven voorlopig open tot eind oktober. Het management spreekt over een "pijnlijk maar onvermijdelijk besluit". De trekpleister in het Zuid-Finse Ähtäri kampte al jaren met financiële problemen.

Men deed jarenlang tevergeefs een poging om het park te redden door bezuinigingsmaatregelen door te voeren. De schulden van Ähtärin Eläinpuisto bedragen ruim 17 miljoen euro, tegenover een geschatte waarde van slechts 700.000 euro aan bezittingen. Het aantal bezoekers daalde fors na de coronapandemie, terwijl de exploitatiekosten bleven stijgen.

Dat had te maken met de economische malaise en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De dierentuin opende in 1973 en richtte zich vooral op dieren van het noordelijk halfrond, zoals beren, elanden, lynxen en sneeuwluipaarden. Internationale aandacht kreeg het park in 2018, toen het twee reuzenpanda's uit China ontving: Lumi en Pyry.



Bamboevoer

De dieren moesten een toeristische trekpleister worden, maar de verwachte bezoekersgroei bleef uit. Het onderhoud bleek bovendien extreem duur: alleen al het bamboevoer kostte meer dan 200.000 euro per jaar. In 2024 werden de panda's voortijdig teruggestuurd naar China om verdere verliezen te beperken.



In het park leven nog bijna tweehonderd dieren. De directie hoopt op een partij die het dierenpark wil overnemen, zodat de verzorging kan doorgaan. Als dat niet lukt, zullen de bewoners overgebracht moeten worden naar andere Europese dierentuinen.