Avonturenpark Hellendoorn

Muziek uit vuurwerkshow Avonturenpark Hellendoorn staat nu online

Pretparkfans kunnen nu ook thuis luisteren naar muziek uit de vuurwerkshow van Avonturenpark Hellendoorn. Op vier avonden in oktober en november presenteert het Overijsselse pretpark een vuurwerkspektakel, als knallende overgang tussen het kindvriendelijke Heksendoorn en de angstaanjagende Screams-avonden.

Componist Evrst Music heeft een fragment van de soundtrack gepubliceerd op streamingdiensten als Spotify. Het gaat om het nummer Anitra's Dance, een bekend muziekstuk van de Noorse componist Edvard Grieg, geschreven in 1875. De sierlijke dansmelodie in walsachtige stijl, met pizzicato-strijkers en zachte percussie, werd opnieuw vormgegeven.

De maker spreekt over "een hemelse, griezelige improvisatie op een oud klassiek liedje". Odelia's Vuurwerkshow, zoals de productie heet, wordt nog vertoond op zaterdag 18 oktober, zaterdag 25 oktober en zaterdag 1 november, steeds om 18.45 uur. Tijdens Screams is Hellendoorn geopend tot 22.00 uur, met extra horrorentertainment.