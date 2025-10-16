Efteling

De Zes Zwanen op Spotify: Efteling publiceert vertelling en muziek

De nieuwste Efteling-aanwinst op de streamingdiensten is De Zes Zwanen: de muziek én de vertelling van het sprookje uit 2019 zijn vannacht verschenen op Spotify, Apple Music, YouTube Music en andere streamingplatforms. Het is voor het eerst dat de soundtrack officieel wordt uitgebracht.

Online was al wel een track te vinden met de naam De Zes Zwanen, maar die was afkomstig uit een registratie van de concertreeks Efteling in Concert uit 2022. Nu staat de originele versie op internet, gecomponeerd door René Merkelbach en ingesproken door Wieteke van Dort. Laatstgenoemde overleed vorig jaar.

De Zes Zwanen vertelt het sprookje van zes koningszonen die door hun jaloerse stiefmoeder worden vervloekt en veranderen in zwanen. Hun zus Elisa krijgt de ondankbare taak om zes hemdjes van asters te breien om haar broers te bevrijden, zonder zes jaar lang te mogen spreken of lachen.



Emoties

De muziek van Merkelbach versterkt de melancholische sfeer van het tafereel. Hij schreef een compositie in driekwartsmaat voor onder meer harp, cello en piano, waarin de emoties van Elisa centraal staan: de harpen symboliseren het water en het breien, de cello's de broers, en de piano haar hoop. De vertelling door Van Dort klinkt op rijm in het kasteeltje.