Duits attractiepark Holland-Park opent nieuwe speelhal: een kaasfabriek

VIDEO Een nieuwe overdekte speelhal in het Duitse pretpark Holland-Park draait volledig om kaas. Holland-Park, een groot familiepark net boven Berlijn, staat in het teken van Nederlandse tradities, symbolen en clichés. Bezoekers vinden er molens, tulpen, klompen, fietsen - en nu dus ook een speelhal in de vorm van een kaasfabriek.

De nieuwe Käse Fabrik biedt honderden vierkante meters aan glijbanen, klimtoestellen en springzones in een felgekleurd kaasdecor. Kinderen kunnen zich uitleven tussen reusachtige kaasblokken en doolhoven, terwijl ouders toekijken vanuit een zitgedeelte met horeca.

De toegang is inbegrepen bij entreetickets voor het park. Met de opening van de Käse Fabrik beschikt Holland-Park over twee grote binnenspeelparadijzen. Het park opende in 2022 en trok vorig seizoen maar liefst 845.000 bezoekers. De locatie is uitgegroeid tot een populair familie-uitstapje in de regio.



Familieachtbaan

Volgend jaar breidt het Hollandse themapark uit met een eerste rollercoaster. In het voorjaar van 2026 opent Klompi, een familieachtbaan met meerdere lanceringen, ontwikkeld door de Duitse fabrikant ART Engineering. De attractie wordt geschikt voor kinderen met een lengte vanaf 90 centimeter.