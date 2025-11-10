Duinrell

Foto's: Duinrell trakteert oudgedienden op één laatste rondje Kikkerachtbaan

FOTO'S De Kikkerachtbaan in Duinrell heeft vanochtend nog één laatste ronde gereden. Nadat zondagmiddag rond 17.00 uur de laatste rit met bezoekers plaatsvond, werd de veertig jaar oude rollercoaster maandag rond 10.00 uur nog eenmaal aangeslingerd, dit keer voor oudgedienden.

In de trein namen 38 medewerkers plaats die het langst bij het Wassenaarse pretpark werken. Voorin zat een man die al 45 jaar actief is voor Duinrell. Hij heeft de komst van de Kikkerachtbaan in 1985 dus nog van dichtbij meegemaakt.

Helemaal achterin zaten mensen met zeven dienstjaren. De inzittenden droegen speciale bordjes om het moment kracht bij te zetten. In totaal was er sprake van zo'n 950 dienstjaren bij Duinrell. Ook Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt zat ertussen, met microfoon.



Afbraak

Nog vóór het laatste ritje waren al voorbereidingen getroffen voor de afbraak van de attractie. "De rijplaten liggen er al", vertelde Van Zuylen van Nijevelt bij de afscheidsceremonie op zondag. Hij sprak over een "hele spannende tijd". "We moeten meteen beginnen met demontage, want met Pasen moet die nieuwe baan er zijn."







