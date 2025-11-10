Duinrell

Video: tranen bij emotioneel afscheid van Kikkerachtbaan in Duinrell

VIDEO Onder luid applaus heeft de Kikkerachtbaan van Duinrell de allerlaatste rit met bezoekers gemaakt. Het Wassenaarse pretpark gaat de iconische familiecoaster na veertig jaar afbreken, om plaats te maken voor een nieuwe versie. Dat liet Duinrell niet ongemerkt voorbijgaan: het hele weekend stond in het teken van speciale activiteiten, toewerkend naar een afscheidsceremonie op zondag.

Voor sommige bezoekers was dat een zeer emotionele aangelegenheid: er vloeiden zelfs wat tranen. Presentatoren Ed Verbaarschot en Sietske van Peursem haalden Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt en mascotte Rick de Kikker op het podium om de laatste passagiers toe te juichen en de Kikkerachtbaan uit te zwaaien.

De directeur noemde de aangelegenheid "eigenlijk best een beetje triest" en "een emotioneel moment". Tegelijkertijd constateerde hij dat het fijn was om te zien hoeveel mensen op het afscheid af waren gekomen: presentator Verbaarschot had naar eigen zeggen nog nooit zo veel camera's in het park gezien.



Gratis

Wie in de laatste publieke rit mocht plaatsnemen, werd bepaald aan de hand van een loting. De attractie was voor de gelegenheid voorzien van extra verlichting, vlaggetjes, ballonnen en een fotomuur. Op de kenmerkende kikkerprullenbakken stonden feesthoedjes. Actiefoto's konden het hele weekend gratis digitaal verstuurd worden. En Duinrell had meer cadeaus in petto: alle bezoekers kregen de kans om een gratis oorkonde en een pin mee naar huis te nemen.



Ook stond er een podium voor een heuse quiz, waarbij Verbaarschot en Van Peursem onderdelen van de achtbaan en vip-arrangementen weggaven. Verder werden fans aangemoedigd om zeilen op bouwhekken in te kleuren en een afscheidsboodschap achter te laten. Vanochtend mochten medewerkers van het eerste uur nog een ritje maken. Deze week treft men voorbereidingen voor de sloop.



Pasen 2026

De nieuwe coaster - met enkele wijzigingen ten opzichte van het origineel - wordt wederom geleverd door de Duitse firma Zierer. Hetzelfde bedrijf bouwde vier decennia geleden de eerste Kikkerachtbaan. Er is haast bij geboden: de fundering moet vóór de kerstvakantie gestort zijn, zodat de attractie met Pasen 2026 - begin april - open kan.