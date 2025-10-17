Drouwenerzand Attractiepark

Twintig minuten horror: Drouwenerzand heeft één van de langste spookhuizen van de Benelux

VIDEO Eén van de langste spookhuizen van de Benelux staat in het Drentse attractiepark Drouwenerzand. Daar werden de looproutes van twee bestaande halloweenspookhuizen dit jaar samengevoegd tot één groot haunted house, vol met nieuwe scènes: Lost in the Movies. Elke kamer staat in het teken van een filmgenre.

Voorbeelden zijn piraten, het Oude Egypte, Kerstmis en een laboratorium. Bezoekers zijn doorgaans zo'n twintig minuten onderweg: uitzonderlijk lang voor een spookhuis. Ondertussen worden ze de stuipen op het lijf gejaagd door acteurs en speciale effecten. Directeur Kevin Moespot hield zich hoogstpersoonlijk bezig met de bouw en de ontwikkeling.

Elders in het park ligt de walkthrough Lost in the Zoo: een huiveringwekkende dierentuin, met op hol geslagen, gemuteerde beesten. Een groot deel van het parcours bevindt zich in de openlucht. Looopings kan een videocompilatie van de twee horrorbelevingen laten zien.



Eten en drinken

Beide attracties zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers: men vraagt geen extra geld voor de spookhuizen. Entreebewijzen zijn ook inclusief onbeperkt eten en drinken. Lost in the Park, zoals Halloween in Drouwenerzand wordt genoemd, vindt nog plaats op zaterdag 18, woensdag 22 en zaterdag 25 oktober, van 13.00 tot 21.00 uur.