Drouwenerzand Attractiepark

Eten met je handen, toetje uit een wc-pot: dit pretpark biedt tijdens Halloween een bizarre restaurantervaring

VIDEO "Niet janken, gewoon vreten." Dat is de slogan van een nieuw horrorrestaurant in het Drentse attractiepark Drouwenerzand. Tijdens Halloween kunnen bezoekers aanschuiven bij Rikus Vreetschuur: een dinnershow waarin alles draait om onsmakelijke gerechten en ongemakkelijk entertainment. Een videocompilatie laat zien hoe de bizarre beleving eraan toegaat.

Het concept is een combinatie van horror, humor en absurditeit. De ervaring speelt zich af in een grote tent achteraan het park. Bij aankomst krijgen gasten een shotje pompoensoep en een zogenaamde mocktail - in werkelijkheid gewoon Sprite - terwijl op tv-schermen nepreclames te zien zijn van verzonnen sponsors met knipogen naar andere pretparken.

Vervolgens begint de show, geleid door het typetje Herr Rikus, die in een scootmobiel de zaal in scheurt. Hij schroomt niet om bezoekers luidkeels uit te schelden of belachelijk te maken. Samen met een cast van dragqueens presenteert hij een hysterische voorstelling met twijfelachtige goochelacts en matige zang, maar met veel zelfspot en grove grappen.



Hondenvoerbakken

Omdat het personeel zogenaamd het bestek vergeten is, liggen er rubber handschoentjes klaar. Bezoekers van het pop-uprestaurant moeten hun maaltijd - nasi met saté - met de hand uit hondenvoerbakken scheppen en het vervolgens van hun vingers af likken. Voor het nagerecht komt er een echte toiletpot tevoorschijn, gevuld met bruine smurrie die sterk doet denken aan diarree.



In werkelijkheid gaat het om chocoladevla met stukjes Oreo, maar het beeld van 'ontlasting' die uit een wc-pot wordt geschept, maakt het effect compleet. Volgens Drouwenerzand is de Vreetschuur bedoeld voor mensen die tegen een stootje kunnen. Tickets zijn voor 14,99 euro te koop op rikusvreetschuur.nl. "Deze experience is volledig op eigen risico en geschikt voor personen vanaf 12 jaar", staat op de website.