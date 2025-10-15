Europa-Park Resort

Europa-Park brengt eigen stripboek uit: leden van de familie Mack worden striphelden

FOTO'S Europa-Park heeft een eigen stripboek uitgebracht waarin de oprichtersfamilie zichzelf opvoert als helden. In Der Europa-Park Code - Die Mack Geschichte worden onder meer parkdirecteur Michael Mack en oprichter Roland Mack afgebeeld als stripfiguren die de geschiedenis van het attractiepark tot leven brengen.

Het boek, dat 22,90 euro kost, verscheen ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van het Duitse pretpark. Volgens de beschrijving is het een "actievolle reis door de tijd, van de oprichting van het bedrijf tot heden". Families uit verschillende landen zouden in het verhaal strijden om eer en erkenning in een speurtocht door de geschiedenis van de Mack-dynastie.

De strip is bedacht door Michael Mack zelf, die tevens als eindredacteur wordt vermeld. Op social media noemt hij het een "spannend stripboek" dat lezers meeneemt op "vijftig jaar familieavontuur". Het project werd ontwikkeld door de Franse uitgeverij Éditions du Signe, met bijdragen van schrijver Thierry Wintzner en tekenaar Leno Carvalho.



Veel aandacht

Dat de familie Mack zichzelf graag centraal zet in de promotie van hun park, is geen verrassing. Europa-Park besteedt al jarenlang veel aandacht aan de familiegeschiedenis, zowel in attracties en shows als in interviews en reclamecampagnes. Met de komst van een eigen stripboek voegen de Macks een nieuw hoofdstuk toe aan die zelfverheerlijking.











