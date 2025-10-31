Familiepark Drievliet

Drievliet investeert 2,5 miljoen euro in nieuwe attractie StoomCycloon en themagebied Pelikaan Pier

FOTO'S De nieuwe attractie van Drievliet gaat StoomCycloon heten. Dat kan Looopings vandaag als eerste melden. Daarnaast geeft het Haagse pretpark het entreegedeelte Lol Atol een flinke upgrade én een nieuwe naam: het nautische themagebied krijgt de titel Pelikaan Pier. In totaal investeert men het aankomende seizoen ruim 2,5 miljoen euro in nieuwe projecten.

In september werd al duidelijk dat Drievliet een attractie van het type sidecar XL heeft besteld: een carrousel met twaalf uitzwenkende stoomlocomotiefjes, vergelijkbaar met Silverton (2023) in Walibi Belgium. De molen is afkomstig van de Italiaanse fabrikant Technical Park. Begin deze maand verscheen een teaser op social media.

Nu weten we hoe de toevoeging gaat heten: StoomCycloon. Er is ook al een logo. De attractie komt te staan in het parkdeel Tijdreizigers, dat in 2026 van naam zal veranderen. Voor het thema wordt teruggegrepen op de nieuwe steampunkpersonages Chip en Charlie, die tegenwoordig hun eigen show hebben in Drievliet.



Een nieuw Drievliet

"Met de komst van de eerste grote nieuwe attractie in jaren gaan we verder waarmee we het afgelopen jaar zijn gestart: een nieuw Familiepark Drievliet", vertelt een woordvoerder over de keuze. "Bij de investeringen voor het komende jaar borduren we voort op de shows, karakters en liedjes die we in 2025 introduceerden."



De sidecar XL is geschikt voor bezoekers met een lengte vanaf 90 centimeter. "De interactiviteit van de attractie past goed in ons park en bij het thema." Volgens de voorlichter was de meest geschikte locatie snel gevonden. "Iconisch, midden op het drukste plein in ons park." Een nabijgelegen suikerspinhuisje ondergaat een opknapbeurt.











Daans Duikvlucht

Een bestaande zweefmolen, de Zweefcarrousel, moet wijken voor de StoomCycloon. Bezoekers hoeven de nostalgische attractie echter niet te missen, want de klassieker verhuist naar het entreeplein. Dat gaat gepaard met "een grondige revisie" en een naamswijziging: vanaf 2026 staat de molen, gelegen achter een fontein met pelikanen, bekend als Daans Duikvlucht.



Daan Pelikaan is sinds dit jaar de mascotte van Drievliet. Dat zien we vanaf volgend jaar terug in het nautische gedeelte bij de hoofdingang, onder de noemer Pelikaan Pier. Het entreegebouw gaat helemaal op de schop, met een nieuw uiterlijk. "Het hele gebied krijgt een lichte make-over, in de stijl van een kermis op een pier", zegt de woordvoerder.



Havensfeer

"Het publiek maakt hier kennis met de vrienden van Daan Pelikaan, waaronder een kwal en vissen, die hun eigen attracties hebben." In het Pelikaan Pier-logo zijn twee vlaggen zichtbaar, met patronen gebaseerd op de letters D en V uit het nautisch alfabet. Nieuwe gevels moeten zorgen voor een havensfeer, met Daans Duikvlucht als nieuwe blikvanger.



"Die gaan we niet alleen technisch, maar ook esthetisch volledig opknappen." Het gebied verliest ook een attractie: de break dance Draaikolk is komend weekend voor het laatst operationeel. "Met meerdere grote projecten leggen we de lat voor onszelf erg hoog, maar als we het doen, willen we het goed doen", aldus de voorlichter.



