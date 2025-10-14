Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
PortAventura World

Ingrijpende operatie in PortAventura: beroemde achtbaan Dragon Khan wordt deels herbouwd

Vandaag, 13.47 uur

VIDEO Het Spaanse pretparkresort PortAventura World investeert in de bekende loopingachtbaan Dragon Khan. De iconische rood-blauwe coaster bestaat dertig jaar in 2025. Na drie decennia zijn delen van de baan aan vervanging toe. Om die reden worden binnenkort drie inversies verwijderd en volledig vervangen.

Dat kondigde het attractiepark in Salou aan in een video op social media. "Dragon Khan is één van de meest iconische attracties in PortAventura World", laat men weten. "En ook na ruim dertig jaar operationeel te zijn geweest, met miljoenen ritjes, blijft het een schoolvoorbeeld van adrenaline en technische precisie."

Als PortAventura na de kerstvakantie de poorten sluit, wordt begonnen met het verwijderen van de zogeheten cobra roll en vertical loop. Technisch directeur Sergio Fraile noemt de operatie "vrij complex en uniek". "Zoiets hebben we nog nooit gedaan." De komende weken zullen de benodigde baandelen arriveren.

Levensduur
Het doel is om de levensduur van Dragon Khan te verlengen. De attractie werd in 1995 gefabriceerd door fabrikant Bolliger & Mabillard (B&M) uit Zwitserland, bekend van bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling, Fenix in Toverland, Black Mamba in Phantasialand en OzIris in Parc Astérix. Voor de zogenoemde retrack doen de Spanjaarden wederom een beroep op B&M.



Meer PortAventura World
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be