PortAventura World

Ingrijpende operatie in PortAventura: beroemde achtbaan Dragon Khan wordt deels herbouwd

VIDEO Het Spaanse pretparkresort PortAventura World investeert in de bekende loopingachtbaan Dragon Khan. De iconische rood-blauwe coaster bestaat dertig jaar in 2025. Na drie decennia zijn delen van de baan aan vervanging toe. Om die reden worden binnenkort drie inversies verwijderd en volledig vervangen.

Dat kondigde het attractiepark in Salou aan in een video op social media. "Dragon Khan is één van de meest iconische attracties in PortAventura World", laat men weten. "En ook na ruim dertig jaar operationeel te zijn geweest, met miljoenen ritjes, blijft het een schoolvoorbeeld van adrenaline en technische precisie."

Als PortAventura na de kerstvakantie de poorten sluit, wordt begonnen met het verwijderen van de zogeheten cobra roll en vertical loop. Technisch directeur Sergio Fraile noemt de operatie "vrij complex en uniek". "Zoiets hebben we nog nooit gedaan." De komende weken zullen de benodigde baandelen arriveren.



Levensduur

Het doel is om de levensduur van Dragon Khan te verlengen. De attractie werd in 1995 gefabriceerd door fabrikant Bolliger & Mabillard (B&M) uit Zwitserland, bekend van bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling, Fenix in Toverland, Black Mamba in Phantasialand en OzIris in Parc Astérix. Voor de zogenoemde retrack doen de Spanjaarden wederom een beroep op B&M.