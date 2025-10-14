Welkom!
Attractiepark Toverland

Fandag in Toverland voor nieuwe familiefilm: bezoekers ontmoeten acteurs

Vandaag, 16.50 uur

FOTO'S In Toverland vindt vandaag een speciale fandag plaats rond de nieuwe familiefilm HalloWiebe. Ter gelegenheid van de bioscooprelease organiseerde het Limburgse pretpark de zogenoemde HalloWiebe Day, met een bijzondere filmvertoning, een speurtocht en ontmoetingen met de makers en acteurs.

De themadag valt samen met het familievriendelijke halloween-evenement Halloween Days. Verspreid door het park vinden activiteiten plaats in het teken van de komische halloweenfilm, die grotendeels in Toverland werd opgenomen. Centraal staan hoofdrolspeler Duncan Meijering en zijn tegenspelers Nick Netsounski, Bea de Groote en Jaron Rook.

Zij zijn vandaag aanwezig voor een exclusieve meet-and-greet op het Katara Plaza-podium, net als de producent en de regisseurs. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan een speurtocht langs locaties uit de film. Verder is er een winactie waarmee fans kans maken op een exclusieve vertoning van HalloWiebe in spookhuis Maison de la Magie.

Halloween Happyland
HalloWiebe draait sinds afgelopen maand in Nederlandse bioscopen. Voor de film, geregisseerd door Jasper ten Hoor en Ivan Hidayat, werd Toverland omgedoopt tot Halloween Happyland. In het verhaal moet beveiliger Wiebe een attractiepark beschermen tegen drie reusachtige robots die het terrein proberen te verwoesten.











