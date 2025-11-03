Plopsaland Resort Deutschland

Plopsaland Deutschland hanteert 's winters weer een andere naam: Majaland Pfalz

Het Duitse pretpark Plopsaland Deutschland heeft net een naamswijziging achter de rug, maar in de wintermaanden hanteert men weer een andere term. Eind juni werd de naam van het park veranderd van Holiday Park naar Plopsaland Deutschland. Nu het zomerseizoen voorbij is, wordt de bestemming omgedoopt tot Majaland Pfalz.

Dat is de officiële titel voor de winteropenstelling van de Duitse Plopsa-vestiging. Van november tot eind maart is slechts een deel van het park geopend: kindergebied Majaland, attractiehal Plopsa Indoor - de nieuwe naam voor Holiday Indoor - en de themazone Pfalzer Dorf, met een draaimolen en de nieuwe Smurfen-darkride Die Schlümpfe Abenteuer.

Om verwarring met het volwaardige park te voorkomen, koos Plopsa voor de tijdelijke benaming. Daarbij hoort een aangepast logo, met oranje als basiskleur. Het winteraanbod is ook uitgebreid: voor het eerst kunnen bezoekers 's winters het Pfalzer Dorf betreden, inclusief restaurant Pfalzgraf.



Kerstvakantie

Majaland Pfalz is van 7 november tot en met 22 maart te bezoeken op vrijdagen, zaterdagen en zondagen, van 11.00 tot 18.00 uur. Tijdens de kerstvakantie zijn bezoekers dagelijks welkom, met uitzondering van woensdag 24 en donderdag 25 december.



