Familiepark Mondo Verde

Tiende editie van halloweenfestival in Limburgs attractiepark: zes horrorbelevingen, 150 acteurs

In het Zuid-Limburgse attractiepark Mondo Verde vindt aankomend weekend een jubileumeditie plaats van het halloweenfestival The Villains. Het griezelevenement bestaat tien jaar. Dat wordt op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober gevierd met extra scare zones en nieuwe spookhuizen.

Het park in Landgraaf wordt omgetoverd tot een huiveringwekkend terrein vol acteurs, enge scènes en bloedstollende speciale effecten. Bezoekers komen onderweg zombies, vampiers, kannibalen en clowns tegen. De organisatie belooft zes horrorbelevingen, waarvan vier binnenlocaties. Nieuw dit jaar zijn spookhuis House of Terror en kermisattractie Nightmare Castle.

De zones hebben uiteenlopende thema's. Zo verkennen bezoekers in Resident Evil een gebied vol besmette monsters, terwijl Underworld bevolkt wordt door weerwolven en vampiers. Andere onderdelen dragen namen als Cuddles Cannibals, Slayer, Asylum of Silent Redemption en Fairground of Terror.



Vuurspuwers

In laatstgenoemde zone zijn onder meer vuurspuwers en rondlopende demonen te vinden. Het evenement wordt georganiseerd door Twilight Fantasy Productions, in samenwerking met Mondo Verde. Volgens de initiatiefnemers zijn meer dan 150 acteurs betrokken bij de jubileumeditie.



Naast de horrorzones blijven ook de reguliere attracties van het park open, waaronder twee achtbanen en een wildwaterbaan. Bezoekers moeten rekening houden met een adviesleeftijd van 13 jaar en ouder. De scare zones sluiten om 23.30 uur, waarna de monsters zich verzamelen voor een meet-and-greet. De avond eindigt om middernacht.