Walibi Holland

1586 euro voor meet-and-greet met Eddie de Clown: bizarre bedragen bij Walibi-veiling

FOTO'S Een veiling met bijzondere items van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland heeft vanavond duizenden euro's opgeleverd. Mascotte Eddie de Clown presenteerde op TikTok een livestream gekoppeld aan een veiling op VakantieVeilingen.nl. Het aanbod bestond naast pretparktickets ook uit enkele exclusieve onderdelen uit het archief, waaronder kostuums, reclameborden en andere rekwisieten.

Zo gingen handschoenen van Eddie voor 905 euro weg. Een scareknop uit het gesloopte spookhuis Haunted Holidays leverde 541 euro op, terwijl iemand 201 euro neertelde voor een speaker uit spookhuis Psychoshock. Enkele attributen uit spookhuis The Villa werden voor 301 euro geveild. Een fan bood 440 euro op een kettingzaag.

Een veilinghamer en veilingbordjes uit de omstreden Souls for Sale-commercial werden afgetikt op respectievelijk 450 euro en 631 euro. Voor een T-shirt van het verdwenen Chainsaw Drill Team had een liefhebber 577 euro over. Een pak uit de voormalige scare zone Things kwam uit op 490 euro.



Make-upkwast

Andere opvallende items: een oud Psychoshock-kostuum (856 euro), reclameborden met Eddie de Clown erop (439 euro), een gitaar (293 euro) en een Fright Nights-poster uit een bushokje (265 euro). Walibi had niet te klagen over de opbrengsten: zelfs een ogenschijnlijk inwisselbaar item als een make-upkwast van de grimeur van Eddie de Clown scoorde nog 342 euro.



Twee kaarten voor het spookhuis Us vs You brachten 124 euro op, terwijl een ticket online normaal gesproken slechts 12,50 euro per persoon kost. De veiling met de hoogste opbrengst draaide om een meet-and-greet voor twee personen met Eddie de Clown. Iemand bleek er maar liefst 1586 euro voor over te hebben om een kwartiertje met de clown te keuvelen.



Goed doel

Walibi werkt al jaren samen met VakantieVeilingen om tickets voor de Fright Nights te slijten. Nu gingen er voor het eerst unieke onderdelen onder de hamer, om het 25-jarig bestaan van het evenement te vieren. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel, al wilde Walibi tijdens de livestream nog niet kwijt welke organisatie dat zal zijn.



























































